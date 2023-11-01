Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesini vurarak 500 masum Filistinliyi şehit eden terör devleti İsrail, bu kez Cibaliye mülteci kampını vurdu. Kalleş saldırıda100 Filistinli şehit düştü. Gazzedeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Cibaliyede korkunç katliam oldu. Saldırıda can kaybı, El Ehli Baptist hastanesindeki can kaybına yakın olabilir açıklamasını yaptı. İsrailin kampa 6 ton bomba attığı belirlendi. Öte yandan katil İsrail ordusundan kan donduran bir itiraf geldi. Mülteci kampındaki katliamı itiraf eden İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü, kampta sivillerin olduğunu bile bile bombaladıklarını kabul etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katliamları ABDnin teşvik ettiğini belirterek En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır. İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir dedi.