Soykırımcı İsrail Lahey’de hesap veriyor. Uluslararası Adalet Divanında UAD, İsrailin, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı duruşmalar başladı. Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 52 devlet, terör devleri İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçları ile ilgili beyanda bulunacak. Duruşmada İsrailin 1967den beri Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüsteki işgali ele alınıyor. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Gazzede devam eden soykırımın, on yıllardır süren İsraile karşı cezasızlık ve eylemsizliğin sonucu olduğunu belirterek, İsrailin cezasızlığına son vermenin ahlaki, siyasi ve hukuki zorunluluk olduğunu söyledi.