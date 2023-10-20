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Soykırımcı İsrail hükümeti, Gazze’ye kara saldırısı için orduya onay verdi | Netanyahu sınıra gitti: Hazırız / 20.10.23

Soykırımcı İsrail hükümeti, Gazze’ye kara saldırısı için orduya onay verdi | Netanyahu sınıra gitti: Hazırız / 20.10.23

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Soykırımcı İsrail hükümeti, Gazze’ye kara saldırısı için orduya onay verdi | Netanyahu sınıra gitti: Hazırız / 20.10.23

Takvim 01:17
02

SON DAKİKA I ABD Başkanı Biden ulusa seslendi! Beyaz Saray kan kırmızı ışıklandırıldı: Vahşet ve savaş mesajı / 20.10.23

Takvim 01:01
03

Katliamın gölgesinde Mescid-i Aksa'da ikinci cuma! İşgalci İsrail müslümanlara saldırıyor / 20.10.23

Takvim 00:55
04

Türk Kızılay Başkanı: Refah kapısı açılmazsa kalanlar da ölecek / 20.10.23

Takvim 00:58
05

ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi! Soykırımcı İsrail'e desteği yineledi: Daha önce görülmemiş destek paketi göndereceğiz / 20.10.23

Takvim 01:07
06

2024 asgari ücrette tahmini oranlar netleşmeye başladı! Bu verilere dikkat: Artış nasıl belirlenecek? Yeni ücret ne kadar bekleniyor?

Takvim 01:06
07

Kılıçdaroğlu'nun 'genel merkez' trafiği değişimcileri gerdi! Tavşan aday Özgür Özel kendini yollara vurdu... "Kemal Bey rahat kazanır" / 20.10.23

Takvim 01:15
08

CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Batı’dan katil Netanyahu’ya tam destek / 20.10.23

Takvim 02:18
09

Pentagon yalanı açık açık itiraf etti: Hastane katliamını Hamas'ın yaptığına dair elimizde belge yok / 19.10.23

Takvim 00:43
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