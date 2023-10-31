Terör devleti İsrail, Gazzede bulunan Türk-Filistin Dostluk Hastanesini bombaladı. Hastane ağır hasar aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ülkemizin kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçilecek. Bir hastanenin çevresinde hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar” açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınadı. Bakanlık, koordinatlar dahil her türlü bilginin önceden paylaşılmış olmasına rağmen İsrailin hastaneyi bilerek vurduğunu vurguladı.