ABD’deki Duke Üniversitesinin mezuniyet törenine konuk konuşmacı olarak katılan komedyen Jerry Seinfeld, katil İsrail’e verdiği destek nedeniyle öğrenciler tarafından protesto edildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD’de üniversite kampüslerinde Filistin’e destek eylemleri sürerken, geçen hafta Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles’ta UCLA bir grup İsrail yanlısı Filistin için eylem yapan gençlere saldırmıştı. İsrail yanlısı karşı protestocular milyarder Bill Ackman ve Jessica Seinfeld’in komedyen Jerry Seinfeld’in eşi de aralarında bulunduğu arkadaşları tarafından finanse edilen bir grup tarafından organize edilmişti.