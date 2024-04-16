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Soykırımcı İsrail'in İran'a saldırı hazırlıkları tamam! Halevi: Yanıt verilecek | ABD'den katil Netanyahu'ya destek telefonu / 15.04.24

Soykırımcı İsrail'in İran'a saldırı hazırlıkları tamam! Halevi: Yanıt verilecek | ABD'den katil Netanyahu'ya destek telefonu / 15.04.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Soykırımcı İsrail'in İran'a saldırı hazırlıkları tamam! Halevi: Yanıt verilecek | ABD'den katil Netanyahu'ya destek telefonu / 15.04.24

Takvim 07:18
02

Meclis'te seçimlerin ardından mesai yeniden başlıyor! Gündemde hangi başlıklar olacak? Başkan Erdoğan ne mesaj verecek? / 15.04.24

Takvim 03:38
03

'Teröristan' hayali kuran PKK/YPG'yi 'sınır ötesi harekat' korkusu sardı! Elebaşı Cemil Bayık Kandil'deki ininden yalvardı / 15.04.24

Takvim 03:29
04

Aslan yeniden lider | Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u farklı geçti! İşte maçta yaşananlar... / 15.04.24

Takvim 03:09
05

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü / 15.04.24

Takvim 00:54
06

Yeni sezonda da beraberler! Fatih Terim ile ilgili ayrılık iddialarını Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos bitirdi / 16.04.24

Takvim 00:44
07

Dijitalleşmek isteyen KOBİ'ler için 7 adımda E-dönüşüm! Nelere dikkat edilmeli?

Takvim 03:44
08

Emekliye %10 zam + TÜFE farkı | 2024 Temmuz için hesaplanmaya başlandı! Emekliye yeni zam ne kadar olacak? Süreç nasıl işleyecek?

Takvim 04:19
09

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada Orta Doğu var: Gazze, İran ve İsrail... / 15.04.24

Takvim 01:29
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