ABD medyası İsrailin İrana düzenleyeceği karşı saldırı hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Amerikan CNN kanalına açıklama yapan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrailin İrana karşı saldırı düzenleme konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiğini aktardı. Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, İleriye bakıyoruz, adımlarımızı düşünüyoruz ve bu kadar çok füzenin, seyir füzesinin ve İHAnın insansız hava aracı İsrail topraklarına fırlatılması bir yanıtla karşılık bulacaktır ifadesini kullandı. ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise ise katil Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrailin İrana karşı misilleme yapmasına ilişkin alınacak her türlü kararı desteklediklerini belirtti. Peş peşe yapılan saldırı açıklamaları sonrası İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrailin muhtemel saldırısına süratli, daha güçlü ve daha kapsamlı yanıt vereceklerini söyledi.