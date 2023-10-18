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Soykırımın sözcüsü! Eli kanlı Netanyahu'nun sağ kolu önce hastane katliamıyla övündü sonra apar topar silip suçu Hamas'a attı / 17.10.23

Soykırımın sözcüsü! Eli kanlı Netanyahu'nun sağ kolu önce hastane katliamıyla övündü sonra apar topar silip suçu Hamas'a attı / 17.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Soykırımın sözcüsü! Eli kanlı Netanyahu'nun sağ kolu önce hastane katliamıyla övündü sonra apar topar silip suçu Hamas'a attı / 17.10.23

Takvim 02:30
02

İsrail’in hastane katliamı sonrası İran'ın Horasan vilayeti Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne ‘intikam’ anlamına gelen kara bayrak çekildi / 17.10.23

Takvim 01:12
03

Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'te kabul edildi! CHP ve HDP hayır oyu kullandı / 17.10.23

Takvim 00:14
04

İngiliz Sky News katil İsrail'i savundu: Gazze'deki hastane saldırısını aklamaya çalıştılar / 17.10.23

Takvim 01:13
05

85 milyona destek bütçesi: Kimler için hangi kaynak ayrıldı?

Takvim 02:48
06

İsrailli bakandan 'Hastane Katliamı' ardından alçak paylaşım: Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcıdır / 18.10.23

Takvim 01:17
07

ABD soykırımcı İsrail'in hastane vahşetine arka çıktı: Bu masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor / 18.10.23

Takvim 02:25
08

12. Kalkınma Planı hazırlandı: 5 milyon kişiye iş I Emekliliğe yeni sistem! 2024-2028 yol haritası belli oldu...

Takvim 02:28
09

Emekliye hizmet tespit zammı: Yüksek emekli aylığı için bordroya dikkat! Dava açmak aylığı artırır mı?

Takvim 00:44
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