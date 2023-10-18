Katil İsrail masum insanları katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden her türlü savaş suçunu işleyen İsrail, son olarak sivillerin bulunduğu hastanyi bombaladı ve yüzlerce kişiyi şehit etti. Eli kanlı İsrail Başbakanı Netanyahu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suçu Hamasa yıkmaya çalıştı. Eli kanlı Netanyahunın mide bulandıran girişimi ise kendi sağ kolu tarafından patlatıldı. Netanyahunun sağ kolunu Hananya Naftali saldırının gerçekleşmesinden sonra sosyal medya hesabından hastane saldırısınıgururla övündüğü görüldü. Daha sonra ise yapılan soykırım paylaşımını silerek suçu Hamas’a yıkmaya çalıştığı ortaya çıktı.