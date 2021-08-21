Sözcü, "Bu neyin intikamı" başlığıyla 28 Şubat'ın darbeci paşalarını destekledi / 21.08.21

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İsviçre'ye satıldığı iddia edilen fondaş medyanın amiral gemisi Sözcü gazetesi, 28 Şubat darbecilerini savundu. Türkiye'deki ABD gladyosunun sözcülüğünü yapan mezkur gazete, Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu darbeci generallerin hapse atılmasına karşı bugün, "Bu neyin intikamı" manşetiyle çıktı. Öte yandan hapse gönderilen darbeci Çetin Doğan, "28 Şubat dönemiyle ilgili attığım her imzanın arkasındayım, yine böyle bir çalışma olsa aynı imzaları atarım" sözlerini sarf etti. Haberin detayları...