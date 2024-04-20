31 Mart yerel seçimlerinin ardından yönetime geçtiği belediye başkanlıklarını eş, dost, akraba ile dolduran CHP’li yöneticiler büyük tepki çekmeye devam ederken öyle bir skandal daha ortaya çıktı ki gündem bu haber ile çalkalanıyor. CHP’nin hatta Ekrem İmamoğlu’nun gazeteciliğini yapan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in ağabeyi Ediz Zeyrek’in Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığına atandığı öğrenildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken haber sonrası kullanıcılar, Deniz Zeyrek’in Sözcü gazetesinde 2019 yılında yazdığı “Yeğencilik” başlıklı yazısını paylaşıp “liyakat lafları sıra onlara gelene kadar” yorumlarında bulundu. Gelin sadece 19 günde CHP’li belediye başkanlarının yaptığı ‘liyakatsiz’ atamalara bir kez daha bakalım.