CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarında itirafçı olarak öne çıkan Aziz İhsan Aktaşın CHP yandaşı Sözcü Gazetesi tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. İddiaya göre Sözcü muhabiri Özgür Cebe, Aktaş’ın kardeşini arayarak para talebinde bulundu; istenen paranın ödenmemesi halinde aileyi hedef alan olumsuz haberler yayımlamakla tehdit etti. Talebin reddedilmesinin ardından Sözcü’de Aktaşı hedef alan haberler art arda yayımlandı. Aziz İhsan Aktaş’ın avukatları, Özgür Cebenin yanı sıra gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen, Yazı İşleri Müdürü Mahir Ağar ve yayıncı şirket hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.