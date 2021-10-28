Sözde Atatürkçü Uğur Dündar'dan akıllara zarar "tezkere" yazısı! Terör devletine yeşil ışık yaktı "harekat yapmayalım" dedi / 28.10.21

Irak ve Suriyeye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDPnin hayır oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin evet oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar, hükümete eli kanlı Esad rejimi ile barışma önerisinde bulundu, harekata gerek olmadığını savundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı bir televizyon programında terörle mücadeleye gerek olmadığını belirterek Türkiyenin beka sorunu yok, ABDnin desteklediği teröristler bize saldırmaz demişti. Dündar da Kılıçdaroğlunun yolundan giderek sınırımızdaki terör tehlikesine göz yumdu, terör devletine yeşil ışık yaktı.