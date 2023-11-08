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Sözde düşman özde müttefik | ABD'nin Orta Doğu'daki rüzgar gülü: İran! Trump'ın itirafı kirli işbirliğini ispatladı / 07.11.23

Sözde düşman özde müttefik | ABD'nin Orta Doğu'daki rüzgar gülü: İran! Trump'ın itirafı kirli işbirliğini ispatladı / 07.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Sözde düşman özde müttefik | ABD'nin Orta Doğu'daki rüzgar gülü: İran! Trump'ın itirafı kirli işbirliğini ispatladı / 07.11.23

Takvim 01:07
02

Dünya onu İsrailli askere attığı tokatla tanımıştı! META provokasyonu yine devrede: Filistin'in 'cesur kızı' Ahed Tamimi sahte paylaşım yüzünden gözaltında! / 07.11.23

Takvim 00:39
03

Sosyal medyada yalan haber pompalıyordu! Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi olan provokatör gözaltında / 07.11.23

Takvim 01:25
04

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar | Gazze'de soykırım var | CHP'de değişim yok / 07.11.23

Takvim 01:49
05

Emekliye 12.500 TL: Kasım kampanyaları belli oldu I Hangi banka ne kadar veriyor?

Takvim 02:06
06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 16'ncı toplantısı dolayısıyla bugün Özbekistan'a gidiyor / 07.11.23

Takvim 01:07
07

İsrail'in sıvazcısı ABD'den geri vites! Türkiye ziyareti sonrası İsrail'e net mesaj: Gazze işgalini desteklemiyoruz / 07.11.23

Takvim 02:32
08

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 hedef imha edildi / 07.11.23

Takvim 01:26
09

KULİSLER PATLADI | Tavşan aday Özgür Özel'i koltuğa oturtan Ekrem İmamoğlu 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için el ovuşturuyor / 07.11.23

Takvim 00:54
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