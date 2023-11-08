Trump, Süleymaninin öldürülmesinin ardından, Tahran yönetimi ile arasında geçen konuşmayı anlattı. Bunu daha önce açıklamadığını belirten Trump, İranlılar aradı. Başka çaremiz yok, itibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse füze fırlatacağız ama endişelenmeyin üsse ulaşmayacaklar şeklinde garanti verdiler ifadelerini kullandı. Peki Trumpın bu çıkışı sadece bi itiraftan ibaret miydi? Bir dakikalık kısa bir video aslında arkada dönen dolapları ve ‘sözde düşman, özde müttefik’ olgusunun ispatıydı. İşte detaylar...