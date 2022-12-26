Son dakika haberi! Sosyal medyanın özgürlüğün sesi olduğu yalanı Twitter yeni sahibi Elon Muskın Twitter ifşalarının ardından çöktü. FBInın talepleri, Pentagonun müdahaleleri Twitterin özgür bir tartışma platformundan çok ABDnin manipülatif operasyonları için kullanışlı bir araç olduğu gerçeğini ortaya çıkardı. Muskın ifşa ettiği belgelerde Türkiye karşıtı propagandadan, seçimlere müdahale kadar geniş bir kirli operasyon var. Peki, Musk ipleri CIAnın elinde olan Türkiye ekibine ne zaman el atacak? Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok Muska çağrı yaparak, Twitter Türkiyede ne dolapların döndüğünü, kimlerin, hangi gerekçelerle fişlendiğini anlat bize. ifadelerini kullandı.