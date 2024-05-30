7 Ekimden bu yana Gazze Şeridinde katliam yapan İsrail, Uluslararası Adalet Divanının Saldırıları durdurun çağrısına rağmen geçtiğimiz günlerde yeniden Refahı hedef aldı. Yaşadığı topraklarda sürgün durumuna getirilen masum Filistinlilerin yaşamak ve çocuklarını yaşatmak için sığındığı çadırlara bombalar yağdırıldı. Bebek ve çocuklarında bulunduğu 40tan fazla sivilin yanarak, duvardan asılarak can verdiği vahşi cinayet dünyadan sert tepkiler topladı. Terör devleti İsrailin Gazze Şeridine yönelik soykırım saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 36 bini aşkın Filistinli şehit oldu. Kendini yazar olarak tanımlayan Azra Kohen ise 46 kişinin vahşice katledildiği olaydan sonra sessiz kalmasına tepki gösteren bir takipçisine mide bulandıran bir yanıt verdi. Kohen, Filistinlilerin çocuklarını, bombaların atılacağı yerlere uyarılar yapılmasına rağmen bilerek götürdüğünü söyleyerek Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor dedi. Kohen, medyada tepki yağmuruna tutuldu.