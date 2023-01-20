×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim Sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi yasalaştı! Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye müjde
Sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi yasalaştı! Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye müjde

Sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi yasalaştı! Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye müjde

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi yasalaştı! Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye müjde

Takvim 02:37
02

TV5'teki firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklama yayınına RTÜK'ten ceza / 11.01.23

Takvim 01:54
03

Beşiktaş, Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic için devrede / 17.01.23

Takvim 01:13
04

Konut kampanyaları fırsatçıları harekete geçirdi! Her gün zam yapan da var yüzde 50 artıran da... / 15.01.23

Takvim 01:46
05

Küresel çetenin 14 Mayıs hazımsızlığı: 10 yıllık hesaplaşma! Seçimlerde dikkat çeken IMF detayı: Türkiye'nin borcu 14 Mayıs 2013'te kapandı / 19.01.23

Takvim 01:53
06

Başkan Erdoğan'dan Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar / 19.01.23

Takvim 09:03
07

Kanarya ZTK'da adını çeyrek finale yazdırdı! Fenerbahçe 2-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU- ÖZET İZLE) / 19.01.23

Takvim 02:07
08

Millet İttifakı'nda rota Abdullah Gül mü? "6'lının adayı masadan olmayacak" çıkışı: Kılıçdaroğlu'ndan 'partisiz Cumhurbaşkanı' mesajı / 19.01.23

Takvim 02:00
09

EYT'liye vergi avantajı: Eksik primi olanlar dikkat! EYT'liye vergi iadesi nasıl hesaplanıyor? Kimler alabiliyor?

Takvim 02:08
10

İl il gezeceğini günler öncesinden duyurmuştuk! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu çiğneyip adaylık ateşini yaktı: İlk durak Kastamonu / 20.01.23

Takvim 01:39
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Gündem
Dünya
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı