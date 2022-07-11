Sri Lanka'da CIA destekli ABD darbesi: Muhalefet, askerler ve gazeteciler... / 11.07.22

Son dakika haberi! Sri Lanka devam eden protestoların arkasında ABD çıktı. Ülkede CIA destekli darbe yapıldığını belirten yerel kaynaklar protestoların Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı USAID tarafından finanse edildiğini bildirdi. ABDnin Colombo Büyükelçisi Julie Chungun 10 gün içinde askerler, siyasi temsilciler ve gazetecilerle yaptığı görüşmelerde ABDnin Sri Lankadaki hükümeti köşeye sıkıştırmak için her yolu denediğinin bir göstergesi. İşte Sri Lankada Başbakanı Ranil Wickremesinghe ve Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksayı istifaya götüren sürecin perde arkası.