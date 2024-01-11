SON DAKİKA HABERLERİ... Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü yapılacak ek zamda. Heyecanlı geri sayım sürerken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye ek zam ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, emekli zammı üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabinede önümüzdeki hafta değerlendirilir ifadelerini kullandı. Peki düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Zam oranında 11.68 puanlık refah payı detayı dikkat çekiyor.