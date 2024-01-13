Önümüzdeki hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılacak Kabine toplantısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik ek zam görüşülecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da emekliye ek zamla ilgili açıklama yaptı. Enflasyon sonrası merak edilen emekli zamlarıyla ilgili çalışmanın Meclis’e sunulacağını belirten Cevdet Yılmaz, 2024 zamlarının dengeli olacağını belirtti. TAKVİM Müdürü Faruk Erdem Ocak-Temmuz formülündeki detayları yazdı. İki formül masada. Milyonları ne bekliyor? Süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar....