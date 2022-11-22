NATO kaderi Türkiyenin iki dudağının arasında olan İsveç, verdiği tüm taahütlere rağmen ikiyüzlü bir yol izleyerek somut adım atmıyor. Terörün kuluçka merkezi olan ülkenin Stockholm kentinde rezil görüntüler kayda geçti. Örgüt militanları sokaklara döküldü, küstah eylem ve söylemlerle Türkiyeyi hedef aldı. İsviçrede de durum aynıydı... Lozan belediye meclisi üyesi Ilias Panchard da PKK/PYD/YPG militanları ile yan yana poz verip, teröristlerle ağız birliği yaptı. Takvim.com.tr ulaştığı özel detaylarla Lozandaki rezilliği derledi.