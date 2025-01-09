Yayıncılığını Turkuvaz Medyanın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupasında heyecan İstanbulda devam etti. Galatasaray, Rams Parkta Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 35inci dakikasında Deniz Türüçün golü sonrasında geriye düşen Aslan, 51de skoru Davinson Sanchez ile dengeledi. Ancak konuk takım Piatek 2 dakika sonra sahneye çıktı ve takımının bir kez daha öne geçmesini sağladı. 74te ise Cimbomun diğer stoperi Abdülkerim Bardakcı yeniden eşitliği getirdi. Maç 2-2 sona erdi. 90+7de Michy Batshuayi penaltı kaçırdı. İşte Galatasaray - Başakşehir maçında atılan goller...