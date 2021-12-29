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7/24 Dinle Takvim Şubesiz faaliyet gösterecek dijital bankalara yönelik yeni düzenleme! BDDK bankacılıkta yeni dönemi başlatıyor
Şubesiz faaliyet gösterecek dijital bankalara yönelik yeni düzenleme! BDDK bankacılıkta yeni dönemi başlatıyor

Şubesiz faaliyet gösterecek dijital bankalara yönelik yeni düzenleme! BDDK bankacılıkta yeni dönemi başlatıyor

150 Bölüm | 06:40:35

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01

Şubesiz faaliyet gösterecek dijital bankalara yönelik yeni düzenleme! BDDK bankacılıkta yeni dönemi başlatıyor

Takvim 01:04
02

Döviz çakıldığı halde indirim yapmayan patronlara çağrı: Alalım sizi etiketlerin başına!

Takvim 02:41
03

DİAYDER'in sözde imamlarına HDP'den seçim talimatı verildiği ortaya çıktı / 27.12.21

Takvim 02:19
04

CHP'li İBB'deki ekmek skandalı büyüyor! İBB Sözcüsü Murat Ongun'un rakamlarını Halk Ekmek yetkilisi çürüttü / 23.12.21

Takvim 02:09
05

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
06

Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlar merak ediyordu! 375 ile 638 TL arasında AGİ ödenecek / 20.12.2021

Takvim 01:52
07

İnternette hedef 10 milyar TL! Döviz düştü vatandaşlar yılbaşı alışverişine başladı

Takvim 04:10
08

Cyle Larin konusunda flaş gelişme! Beşiktaş yönetimi Kanadalı yıldızla son bir görüşme yapma kararı aldı / 22.12.21

Takvim 01:11
09

Bakan Çavuşoğlu'ndan BAE ziyareti sonrası flaş açıklamalar: Körfez’e karayoluyla ticaret başlayacak! / 17.12.21

Takvim 02:42
10

En az 4.850 TL, maaş 659 TL, aile yardımı 400 TL ikramiye! İşte memur maaşına yapılacak zam miktarı

Takvim 01:14

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