Şubesiz faaliyet gösterecek dijital bankalara yönelik yeni düzenleme! BDDK bankacılıkta yeni dönemi başlatıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun BDDK, şubesiz faaliyet gösterecek dijital bankalara yönelik yeni düzenlemesi Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Yalnızca dijital kanallar üzerinden müşterilerine hizmet verecek olan bankalar, BDDKya başvurarak gerekli izinleri almaları halinde gelecek yıldan itibaren sektörde faaliyet göstermeye başlayabilecek. Dijital bankacılığın faaliyet esaslarını belirleyen ve 1 Ocak 2022den itibaren yürürlüğe girecek olan yönetmelik ile bankacılık hizmetlerine erişimin kolaylaşması ve finansal kapsayıcılığın artırılması hedefleniyor.