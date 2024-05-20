İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisinin helikopteri dünyada büyük bir infiale neden olurken, gözler ABD ve İsraile çevrildi. İran’dan kaza haberinin geldiği andan itibaren İsrail basınının yayımladığı haberler özellikle takip edildi. The Times of Israel, İbrahim Reisi’nin hayatını kaybettiğini iddia etti. İsrail ile ilgili şüpheler artarken, İsrail kanalı Kanal 13, İran Cumhurbaşkanının helikopterinin düşmesiyle İsrail’in hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürdü. İran istihbarat servisinin ise İran haber ajansı Mehr’a Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopterinin düşürüldüğü yönünde bilgi verdiği öne sürüldü. Öte yandan A Haber ekranlarında suikaste ilişkin çarpıcı değerlendirilmelerde bulunuldu.Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Caşın, Sabotajı kim yapmış olabilir? İlk akla gelen İsrail. İrana acaba İsrail mi yapmış olabilir mi bunu? İkinci İranın içerisindeki Haşdi Şabi mi yaptı? Buradaki konu iki ana şeyi belirtiyor Bunların bir tanesi uçuş güvenlik bilgilerinde sızıntı var mı? Çok gizli bir kalkış bu kalkışı kim biliyor. Hangi helikopterde kimin olduğunu kimse bilmez, ancak devletin adamları bilir dedi. İşte tüm detaylar...