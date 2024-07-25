Süleymaniyeyi yeni Kandil yapma yolunda adımlar atan, PKK/YPG ile dirsek temasında olan Bafel Talabani artık son çıkmazda. Kuzey Irakta PKKya yönelik devam eden operasyonlar hız kazanırken Ankara, Talabaniye yönelik baskıyı artırma niyetinde. Güvenlik kaynakları Süleymaniye civarındaki PKK faaliyetlerini yakından izliyoruz ve olası tehditler ortadan kaldırılıyor dedi. Öte yandan KYBde iç bölünme baş gösterdi. Türkiye ile iyi ilişkilerden yana olan Bafelin kuzeni ve kardeşi Lahur ve Kubad Talabaninin elini güçlendirdiği konuşuluyor.