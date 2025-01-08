Kandildeki terör baronları ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahini Kardeş olarak gören Bafel Talabani idaresindeki Süleymaniyeye yönelik yaptırımlar sürüyor. Ankara, Süleymaniye Havalimanına yönelik uçuş yasağını 6 ay daha uzattı. Bilindiği üzere Süleymaniye Havalimanında kurulan örgüt hastanesi Irak ve Suriyede yaralanan PKK/YPGli teröristlerin tedavisi için kullanıyor. Aynı havalimanından terör örgütüne lojistik ve askeri destek sağlanıyor. Talabani ise Suriyedeki yeni denklemde PYD ve YPGyi destekliyor. Bu bağlamda Takvim.com.tr, Talabani - PKK ittifakını mercek altına aldı.