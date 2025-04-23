CHPnin şaibeli kurultay soruşturmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaşla görüştüğünü itiraf edip Sivas muhabbeti yaptıklarını öne sürdü. Oysa o görüşmeye mütekip kurultayın hemen ardından Yeşiltaşın oğlunun İBB Kültür AŞ.de işe başlatıldığı biliniyor. Delegelere dağıtılan lüks telefonlar karşısında Görmedim bilmiyorum tutumuna girişen Çelik, ortada çok sayıda itiraf ve belge bulunurken pişkince takipsizlik istedi.