Semih Çelik’in gerçekleştirdiği katliam sonrası evinde bulunan satanist objeler ve aile fertlerinin ifadeleri, satanist bir grubun bu korkunç olayların ardında olduğu yönündeki şüpheleri artırdı. Olay günü birçok kişinin atladığı kara bir detay ise önem kazandı. Semih Çelik ve kurbanlarının üzerinde siyah giysiler bulunuyordu. Bilindiği üzere satanistlerin şeytani ritüel ve ayinlerinde siyah metaforu ön plana çıkıyor. Öte yandan Takvim.com.trye konuşan M.Y isimli eski bir satanist, Semih Çelik’in satanistler arasında tanınan biri olduğunu söyledi. M.Y Hiçbir satanist bir eylemi tek başına gerçekleştirmez, kimseden emir almadan bir cinayet işleyemez ifadelerini kullandı.