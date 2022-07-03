Surdan düşen Ferdi Arık'ı ölüme iten anneden kan donduran ifadeler: Götür kaleden aşağıya at / 03.07.22

Son dakika haberi! Çorum’da, 1 yıl önce kale surundan düşen şizofreni hastası oğlu Ferdi Arık’ın 21 ölümüyle ilgili ‘altsoyu nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanan anne Meşhure Arık 45, ilk kez hakim karşısına çıktı. Savcılık sorgusunda ‘Her şey bir anda oldu, tekme atıp aşağıya ittim’ diyen anne Arık, duruşmada “Eşimle tartıştık bana vurdu. ‘Bu çocuğu günahım kadar sevmiyorum, götür kaleden aşağıya at’ dedi. ‘Bunu nasıl yaparım ben bir anneyim’ dedim. Eşim zorla hap içirdi. O gün kaleye oğlumla dertleşmeye çıkmıştık, kendimi kaybettim. Orada neler oldu, nasıl oldu ne yaşandı hiç hatırlamıyorum” diyerek kendini savundu.