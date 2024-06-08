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Sürdürülebilir dönüşüm için yol haritası! İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde buluşuyor

Sürdürülebilir dönüşüm için yol haritası! İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde buluşuyor

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Sürdürülebilir dönüşüm için yol haritası! İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde buluşuyor

Takvim 07:06
02

ÖZEL | Fenerbahçe'den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak / 08.06.24

Takvim 05:13
03

Macaristan'da yakalanan Ayhan Bora Kaplan davasının firari ismi Serdar Sertçelik Türkiye'ye iade edilecek mi? Bakan Tunç açıkladı / 08.06.24

Takvim 07:18
04

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) için geri sayım! Eşyalar da ödenecek

Takvim 04:05
05

Motokurye Ata Emre Akman'ın katili 17 yaşında değil! Avukattan bomba iddia: İnsan bir kez bile hastaneye gitmez mi? / 08.06.24

Takvim 05:52
06

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan 'enflasyon' mesajı! Kademe kademe tek hane... O tarihi işaret etti

Takvim 07:02
07

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e Kopenhag'da saldırı: 1 kişi tutuklandı / 08.06.24

Takvim 01:56
08

Gündem Gazze! D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul'da toplanıyor / 08.06.24

Takvim 03:09
09

Birleşmiş Milletler, soykırımcı İsrail'i 'çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren' ülkelerin olduğu kara listeye aldı / 08.06.24

Takvim 03:09
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