Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara, Ankaraya geldi. Başkan Erdoğanın Şarayı Külliyede kabul ederken görüşmedeki en önemli gündem maddesi Suriyenin kuzeyindeki PKK/YPG işgali. Terör örgütü ısrarla Federal yapı isteyip kantonculuk hayaline kapıldı. Bu noktada askeri çözümler konuşulmaya başlandı. Erdoğan - Şara zirvesinde YPGnin başını ezecek çözümlerin masaya yatırılacağı söyleniyor. Bilindiği üzere Erdoğan, Suriye doğal kaynaklarını işgal eden YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacaktır uyarısında bulunmuştu.