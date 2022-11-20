Son dakika haberi | Türkiye Bir gece ansızın gelebiliriz dediği Suriye ve Iraka gece saatlerinde Pençe Kılıç Harekatı düzenledi. F-16lar ve SİHAlarla düzenlenen operasyonda birçok nokta eşzamanlı olarak vuruldu. Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları A Haber canlı yayınında düzenlenen operasyonu değerlendirdi. Hacımustafaoğulları, hava harekatıyla birlikte kara harekatının da yapılıp yapılmayacağı ile ilgili olarak Hava harekâtında öncelikle tespit edilen bütün hedeflerin vurulması amaçlanır. Buna müteakip hava harekâtı sona erer. Ardından planlandığı şekilde kara harekâtı sürdürülür. ifadelerini kullandı.