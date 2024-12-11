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Suriye'de çıkmaza giren Kandil'in "6-8 Ekim" hayali! Mustafa Karasu'dan "Esad-PKK-İsrail" itirafı: "Silah bırakmam" dedi özerklik istedi / 10.12.24

Suriye'de çıkmaza giren Kandil'in "6-8 Ekim" hayali! Mustafa Karasu'dan "Esad-PKK-İsrail" itirafı: "Silah bırakmam" dedi özerklik istedi / 10.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Suriye'de çıkmaza giren Kandil'in "6-8 Ekim" hayali! Mustafa Karasu'dan "Esad-PKK-İsrail" itirafı: "Silah bırakmam" dedi özerklik istedi / 10.12.24

Takvim 05:33
02

Başkan Erdoğan'dan "Suriye'yi bir daha böldürmeyiz" mesajı! "Terörün başı ezilecek" deyip İsrail'i uyardı: Seyirci kalmayız / 10.12.24

Takvim 06:50
03

Alman Bild’in Suriye hazımsızlığı! FETÖ’cü Eren Güvercin’e mikrofon uzatıp Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar / 10.12.24

Takvim 03:01
04

ABD basınından Trump’a Cevlani tavsiyesi! Politico “tarihi fırsat” dedi / 10.12.24

Takvim 02:50
05

Terörsüz Fırat terörsüz Suriye! PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç'te asayiş berkemal: Başkan Erdoğan "Başları ezilecek" deyip mesajı verdi / 10.12.24

Takvim 02:57
06

Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj pozisyonun ardından yaşananlar / 10.12.24

Takvim 00:56
07

CENTCOM Komutanı Kurilla ’Suriye'deki YPG/PKK'lı teröristlerle buluştu / 10.12.24

Takvim 03:04
08

Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Rakam konuşuldu mu? İkinci toplantı tarihi belli oldu

Takvim 06:56
09

Başkan Erdoğan'dan peş peşe "Suriye" temasları! Mark Rutte, Aliyev ve Giorgia Meloni... / 10.12.24

Takvim 04:25
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