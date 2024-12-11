Suriyedeki yeni denklem PKKyı iyice çıkmaza soktu. Tel Rıfat ve Münbiçin YPG işgalinden kurtarılması sonrası PKK elebaşı Mustafa Karasu 6-8 Ekim olaylarını örnek gösterip sokak ve ayaklanma çağrısı yaptı. Karasu, Esad kalsaydı İsrail daha güvende olurdu diyerek Rejim-PKK-İsrail ittifakını da tescillemiş oldu. Öte yandan bir kez daha silah bırakmayacaklarını ilan edip Özerklik isteyecek kadar ileri giden Karasu, Ne olacakmış? Terörsüz Türkiye olacakmış. Silahların susması, çatışmasızlık ortamında bir siyasal çözüm yolu değil dedi.