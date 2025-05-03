Dürzileri kışkırtıp Şam yönetimine karşı ayaklanma çıkarmaya çalışan İsrail, şimdi de sözde Dürzileri koruma bahanesiyle Şama saldırıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Şamdaki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz. şeklinde açıklama yaptı. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Golan Tepelerindeki Dürzi lideri Şeyh Muvakaf Tarif ile görüştü. İsrail gece saatlerinde ise Suriyede 5 ayrı ile saldırı düzenledi. Suriyeden son gelişmeler Takvim.com.trde...