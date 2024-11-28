Suriye coğrafyasında hareketli saatler yaşanıyor. Muhalif güçler, Esad rejimine karşı geniş çaplı askeri operasyon başlattı. Aşiretler Halep operasyonuna katılmak için seferberlik ilan etti. Şamın elinde bulunan kilit noktalar tek tek ele geçirildi, Halepin 3 km yakınına kadar ilerleme kaydedildi. Esad rejimi ise Rusya ile bir olup Halep kırsalını bombaladı. Türkiyenin yapmayı planladı askeri harekat öncesi yaşanan bu gelişmeler dikkat çekerken Başkan Erdoğanın Şama uzattığı el ve Esada yaptığı Aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha fazlasıyla rahatlatır uyarısı önem kazandı.