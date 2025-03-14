PKKnın fesih kongresi için takvim konuşulurken Suriyede YPG teslim bayrağı çekti. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Suriyenin toprak bütünlüğü, tek bir ordu, başkent ve bayrak konusuna uyacaklarını söyledi. Şahinden sonra topa PYDli Salih Müslim girdi. Müslim açık açık Biz ayrı bir devlet peşinde değiliz. Suriye’de bir özerklik talebimiz yok dedi. YPG ve PYD kanadından gelen bu açıklamalar sürecin İmralı ile paralel ilerlediğini gösterdi. Bilindiği üzere Öcalan tüm grupları kapsayan çağrısında ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik gibi taleplerin çözüm olmayacağını savunmuştu.