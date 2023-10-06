Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, MSB Suriyenin kuzeyine yeni hava harekatı gerçekleştirildiğini bildirdi. Harekatta 30 terör hedefi imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. MSBden yapılan açıklamada, teröristlere ait petrol kuyularının, depolama tesislerinin ve YPG/PKKnın elebaşlarının hedef alındığı kaydedildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. İşte dakika dakika yaşananlar...