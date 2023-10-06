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Suriye'de sıcak saatler: Suriye'nin kuzeyinde 30 hedef imha edildi | İşte dakika dakika yaşananlar... / 05.10.23

Suriye'de sıcak saatler: Suriye'nin kuzeyinde 30 hedef imha edildi | İşte dakika dakika yaşananlar... / 05.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Suriye'de sıcak saatler: Suriye'nin kuzeyinde 30 hedef imha edildi | İşte dakika dakika yaşananlar... / 05.10.23

Takvim 06:37
02

AK Parti’de demokrasi şöleni! Türkiye Yüzyılı’nda Başkan Erdoğan'ın A Takımı belli oluyor: Kongre sonrası rota yerel seçimler / 05.10.23

Takvim 02:29
03

Merkez'den yeni adım! İhracatçıya çifte destek

Takvim 02:01
04

Ankara'da güvenlik zirvesi! Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve MİT Başkanı MSB'de bir araya geldi / 05.10.23

Takvim 02:14
05

Irak'ın kuzeyine 4 günde 3'üncü harekat! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 22 terör hedefine bomba yağdı / 05.10.23

Takvim 02:05
06

CHP'nin "128 milyar dolar" iftirasını bu kez TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan çürüttü! İftirayı atanlara sert tepki: "Müfterinin ahlakı olmaz" / 05.10.23

Takvim 02:48
07

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM tepkisi: Tarihte böyle bir hakarete imza atan ikinci kişi yok / 05.10.23

Takvim 02:08
08

Bebek katili Öcalan'a methiyeler dizen Merdan Yanardağ'dan tahliye sonrası yeni skandal! Terör sevicilere özgürlük diye böğürdü / 05.10.23

Takvim 02:25
09

Atılan adımlar yabancının Türkiye algısını pozitife çevirdi: Yurt dışından yatırım talebi yağıyor!

Takvim 02:36
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