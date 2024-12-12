Suriye ile İsrail arasında tampon bölge olan Golan Tepeleri’ni aşan İsrail ordusu, Şam’a doğru ilerliyor. İsrail Hava ve Deniz Kuvvetleri muhalif grupların eline geçmemesi için Suriye’de Esad rejimine ait olan füze depoları, donanma gemileri ve savaş uçaklarını vurdu ve rejimin askeri varlığının yüzde 80’ini yok ettiklerini öne sürdü. Son olarak Esad’ın Moskova’ya kaçmadan önce İsrail ile bir anlaşma yaptığı öne iddia edildi. Kremlin Sözcüsü Peskov ise İsrail’in Golan Tepeleri ve tampon bölgelerdeki saldırıları Suriye’deki durumu istikrara kavuşturmayacak şeklinde açıklama yaptı. İşte, İsrail’in Suriye’yi işgal girişiminden dakika dakika gelişmeler…