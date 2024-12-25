Suriyede tesis edilen yeni dönem ve Ankaranın bölgedeki kilit rolü emperyal tetikçileri çıkmaza soktu. PKK/YPGnin köşeye sıkışması üzerine CIA ajanı Michael Rubin sahneye çıktı. Yunan basınında Türkiye dikkatli olsun kendi evinde darbe alabilir tehditleri savuran Rubin daha sonra İsrail Suriye Kürtlerine PKK/YPG ihanet etmesin başlıklı bir yazı kaleme aldı. Tel Avive şeytani bir akıl veren CIA ajanı, Türkleri engellemek için YPGye uçaksavar, füzeler, İHAlar, radarlar ve kara mayınları verin. YPG de ABDye çalıştığı gibi İsraile çalışsın dedi.