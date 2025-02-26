Suriyenin başkenti Şamda 600den fazla davetlinin katılımıyla düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansında, ülkenin parçalanmasına veya herhangi bir toprağından vazgeçilmesine karşı çıkılması ve İsrail’in, Suriye’nin egemenliğine açık bir saldırı olan ihlal ve işgalinin sona erdirilmesi konuları öne çıktı. Terör örgütü PKK/YPGnin sözde özerk yönetimi, Suriye’de yeni yönetimin yapılanmasında yol haritasını teşkil edecek ve silah kullanma yetkisini devlet tekeline bırakmayı da öngören Ulusal Diyalog Konferansının sonuçlarını tanımadığını açıkladı. Öte yandan dün akşam saatlerinde İsrail, Suriyenin başkenti Şam ile Dera ilinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.