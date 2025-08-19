Suriyede YPG/SDGnin tasfiyesi ve entegre sürecinin hızlandırılması için harekat hazırlıkları yapılıyor. 27 Arap aşiret YPGye karşı bildiri yayımladı. Ana hedef Rakka ve Deyrizor. Suriyeli güvenik kaynakları, YPG bileşenlerine ekime kadar mühlet verdi. Rakka ve Deyrizor’daki kritik altyapı ile kurumların devri konusunda somut bir gelişme olmazsa Palmira bölgesinde toplanan Şam’a bağlı 50 bin kişilik gücün harekete geçeceği konuşuluyor. Öte yandan masada verdiği taahhütlerle sahada yaptıkları birbirini tutmayan YPG elebaşı Abdi, ABD Kongre üyelerine yalvarırcasına mektup gönderdi.