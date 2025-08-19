×
7/24 Dinle Takvim
Suriye'de YPG/SDG'ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı / 19.08.25



Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
01

Suriye'de YPG/SDG'ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı / 19.08.25

Takvim 04:43
02

Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti / 19.08.25

Takvim 02:52
03

Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu

Takvim 05:36
04

Başkan Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı: "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" / 19.08.25

Takvim 00:47
05

Messi'nin yakın korumasının maaşı dudak uçuklatıyor / 18.08.25

Takvim 01:14
06

Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'e tebrik / 18.08.25

Takvim 00:40
07

Çalışana psikolojik test için rıza şartı

Takvim 02:52
08

Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1 | MAÇ SONUCU / 18.08.25

Takvim 06:13
09

Adana'daki orman yangını ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altında / 18.08.25

Takvim 00:51
Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

