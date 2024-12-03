Suriyede muhalif grupların Esad rejimine karşı ilerleyişi en çok İranı panikletti. İranlı milisler ve rejim unsurları sahada ağır kayıplar verirken Tahran önce Şama sonra Ankaraya rotayı kırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidanla görüşmek üzere Ankaraya geldi. Suriyedeki oluşan son denklem masaya yatırıldı. Ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Suriyedeki gelişmeleri dış müdahaleyle açıklamak yanlış olacaktır. dedi. İlgili tarafları defalarca uyardıklarını belirten Fidan, Son gelişmeler, Şamın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. ifadelerini kullandı.