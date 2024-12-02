Suriyede muhalif güçler ilerleyişini sürdürürken Esad rejiminin çekildiği alanlara PKK/YPG konumlandı. Bu durum Suriyede DEAŞvari yeni bir oyun mu kuruluyor? sorusunu akıllara getirdi. Tartışmaların odağındaki HTŞ grubunun yükselişi ise pek de masum değil. HTŞnin ABDnin teşvikiyle PKK/PYD ile yakın ilişkiler kurup SMOyu yok etme pazarlıkları yaptığı ifade edildi. PKK ile petrol anlaşması yapan HTŞye ABD, CIA ve MOSSAD da arka çıktı. Bölgedeki güç unsurları HTŞ lehine ekarte edildi. Ebu Muhammed el-Cevlaninin önü açıldı. İngiliz MI6dan aldığı akılla ABD basınına konuşan Cevlani ABDye saldırmayız dedi. Röportajdan aylar önce ABDnin HTŞ güzellemesi yapması taşları yerine oturttu.