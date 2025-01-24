Suriyedeki yeni yönetimin lideri Ahmed El Şara Türk televizyonlarında ilk kez A Habere konuştu. Terör örgütü YPG/PKKnın silah bırakmadığını ifade eden Şara Kürt aşiretlerinin bölgede terör istemediğini belirtti. Şara, bu konuda Türkiye ile işbirliği içinde olduklarını ifade ederek, Türkiyenin bizden bununla ilgili talebinin olması çok doğal. dedi. Türkiye ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şara, Tarih Erdoğanı yazacaktır. Suriye halkı Türkiyenin desteğini hiçbir zaman unutmayacak. Bu destekten dolayı biz de teşekkür borcu hissettik. Ne zaman gideceğimiz bilmiyoruz. ifadelerini kullandı.