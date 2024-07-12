Türkiye - Suriye hattında normalleşme arayışları sürerken CHPden peşi sıra gelen Suriyeye gideceğiz, Esadla görüşeceğiz minvalindeki açıklamalar Esad rejimine yakın kaynaklar tarafından yalanlandı. Rejimin gazetesi El Vatan, Suriyenin Türkiyedeki herhangi bir siyasi parti ile iletişimi olmadığını yazdı. Şam rejiminden gelen bu yalanlama Arap basınında da genişçe yer buldu. Öte yandan CHPli kurmaylardan gelen Süreç ‘buyurun gelin’ şeklinde işlemiyor açıklaması Şamla görüşmede pürüz çıktığını gözler önüne serdi.