Dezenformasyonla Mücadele Yasasının önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Sosyal medyada Suriyeli lokanta sahibi Türkleri çalıştırmak istemiyor yalanı üzerinden toplumun sinir uçları kaşınmak istendi. Ancak videodaki şahsın Suriyeli olmadığı, Ozan Arif Demirtaş isimli bir tiyatro oyuncusu olduğu anlaşıldı. Bu bağlamda Takvim.com.tr, sistematik dezenformasyona ön ayak olan yandaş ve tetikçi medya ile, sosyal medyaki manipülatörleri sizler için deşifre etti. CHPli ırkçı Tanju Özcan ve Zafer Partililer de kirli yalana alet oldu.