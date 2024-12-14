Suriyede diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından 1310 yıllık Emevi Camiine akın eden halk, dualarla özgürlüklerini kutlamaya devam ediyor. Şamın yeniden özgürlüğüne kavuşması sonrası ilk cuma namazı kılındı. Suriyeliler, dualarla Emevi Camiine akın etti. HTŞ Lideri ve Askeri Harekat Komutanı Muhammed El Golani, Suriye halkına videolu mesajla çağrı yaptı ve halkı, devrimi kutlamak için meydanlara davet etti. Devrimin sembollerinden biri haline gelen Emevii Camiinde kaldırılan Türk bayrağı ise gündeme damga vurdu.