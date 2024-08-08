Suriyenin doğusunda Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG birçok noktada çatışıyor. PKK/YPG himayesinde olan Ömer Petrol Sahasının bir rafinerisini ele geçirildi. Köşeye sıkışan PKKnın imdadına ise ABD yetişti. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait savaş uçağı, Arapların yoğun olarak bulunduğu Deyrizor kırsalında alçak uçuş yaptı. Bilindiği üzere PKK, Haseke ve Deyrizorda Suriyelilerin yıllık 2.5 milyar dolarlık petrolünü çalıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da PKK/YPG ile savaşmamız, elindeki petrolü Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor demişti.