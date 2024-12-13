ABD ve Fransa Suriyenin kuzeyinde sinsi planlara girişti. Kamışlıya giden Amerikan - Fransız heyeti Kürt - Kürt diyaloğu adı verilen görüşmelerde YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahini Şam müzakerecesi ilan etti. Bölgede yaşayan Kürtlere de YPG bayrağı altında bir olun telkinleri yapıldı. Arka planında teröristan devleti hesapları yatan YPGyi meşru kılma çabalarına Ankara hiçbir surette müsaade etmezken Barzaniler PKK/YPGli süreci destekliyor iddiası kafalarda soru işareti bıraktı. Üstelik bu iddiayı Barzani medyası ortaya attı. Erbilde Almanya ve İngiltere ile yapılan Suriye gündemli sır görüşmeler ise dikkat çekti.