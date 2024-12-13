Esadsız Suriyede yeni dönem şekillenirken Türkiye kritik aktör olarak hem sahada hem de masadaki yerini koruyor. ABD ve Avrupa da bu gerçekliğin farkında. Bu bağlamda Ankara - Washington - Brüksel hattında Suriye gündemli diplomasi köprüsü kuruldu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen rotayı Ankaraya kırdı. Akşam saatlerinde Ankaraya gelen Blinkenı Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabul etti. Kabulde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri, Suriye’deki son gelişmeler ele alınırken Başkan Erdoğan, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini söyledi.