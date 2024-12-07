Türkiyeden Halep ve Suriyenin kuzeyindeki bölgelere dönmeye başlayan Suriyelileri dönüş heyecanı sardı. Eşyalarıyla Öncüpınar Sınır Kapısına gelen ve 10 yıldır Türkiyede olduğunu söyleyen Muhammed, canlı yayında A Habere konuştu. Halepin Türkiyeye bağlanması için seçimlerin yapılması gerektiğini savunan Muhammed, Halep’in Türkiye’ye ait olması lazım. Orada Türk bayrağının dalgalanması lazım. Türkiye’den başka kimse Halep’i yönetemez. Herkes Türkiye’ye ait olmasını isteyecektir. Zaten 400 yıldan fazla Osmanlı toprağıydı. Ben de gidip orada Türkçe öğreteceğim. dedi.