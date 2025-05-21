Ankara, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında PKKnın Suriyedeki kolu YPGnin tasfiyesine ilişkin temaslarını sürdürüyor. YPGnin silah bırakma sürecine ilişkin MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suriyede bir araya geldi. Görüşmede, diğer gruplar gibi terör örgütü PKK/YPGnin de silah bırakarak yeni Suriyeye entegre olması, sınır güvenliği ve gümrük kapıları ile DEAŞ üyelerinin bulunduğu cezaevleri ve kampların yönetime devri konuları ele alındı ve Türkiyenin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi. Öte yandan MSB Kalının temasları sonrası Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askeri heyetin Şama kritik bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.